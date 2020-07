Desarrollo Social asistiendo a los sectores vulnerables

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 20 de enero)

Estarás condenado a cometer los mismo errores una y otra vez hasta que decidas rever ciertas conductas de tu personalidad. Los silencios son los principales artífices de la destrucción de una pareja saludable. No le des cabida alguna en tu relación. Ciertos comentarios tuyos generarán gran revuelo y tensión en tu ambiente laboral en el día de hoy. Precaución.Sugerencia: Evita enfrentamientos innecesarios con personas que sabes no tienen idea algunos de cómo comportarse en la sociedad. No vale la pena.