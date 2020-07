Cómo tramitar el permiso para realizar turismo interno?

TAURO (del 21 de abril al 21 de mayo)

No te sentirás cómodo con la imagen que estás proyectando de ti mismo en tu entorno y buscarás cambiar tus actitudes. Deberás demostrarle a tu pareja que no tiene un control total sobre ti. Deberá cesar en sus manipulaciones. Procura redefinir tus metas a largo plazo de manera que sean más plausiblemente alcanzables. No te sobre exijas.Sugerencia: Evalúa un curso de acción para el futuro, pero vive el presente. Recuerda que cada segundo es irrepetible e irrecuperable, no lo dejes escapar.