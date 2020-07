Nueva reunión del Comité de Crisis, convocado por el Int. Calomarde

*COMUNICADO* *COMITÉ DE EMERGENCIA COVID-19 - LA CRUZ* *15/07/2020* El Municipio de La Cruz, informa que en el día de la fecha se ha reunido el comité de emergencia COVID-19 La Cruz con el fin de tomar las medidas necesarias a raíz de la confirmación, por parte del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes, de un segundo caso positivo de Coronavirus en la Localidad de Alvear, las que son: * Se establecerá un segundo control permanente por parte de los agentes de tránsito junto a las fuerzas de seguridad sobre rutan nacional 14, acceso norte a nuestra localidad. * Se continúa trabajando en el seguimiento de los posibles contactos entre los casos positivos en cuestión con miembros de nuestra comunidad a fin de cumplimentar con el protocolo epidemiológico correspondiente. * Se restringe por un plazo de 7 días, a partir de la fecha, el tráfico interurbano entre nuestra localidad y la ciudad vecina de Alvear y/o hasta tanto dicha localidad supere de la Fase 1. De acuerdo a los parámetros que sugiere el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes, hasta la fecha no se ha visto necesario realizar hisopados en nuestra localidad, ya que hasta actualmente La Cruz tiene cero casos sospechosos. Se solicita a toda la comunidad de La Cruz que evite salir de sus hogares en la medida de lo posible, y en caso de tener necesidad de hacerlo, que se tomen las medidas sanitarias correspondientes como ser constante lavado de manos, uso de alcohol (líquido o en gel), distanciamiento social de 2 m. entre personas. Se les recuerda además que EL USO DEL TAPABOCA ES OBLIGATORIO EN LA VÍA PÚBLICA y quienes no lo hagan son pasibles de sanción de hasta $2000. Es importante recordar que si alguno de nuestros vecino han tenido contacto con las personas que fueron diagnosticados positivo para Coronavirus de Ciudad de Alvear lo comunique lo antes posible a las autoridades sanitarias a los efecto tomar las medidas correspondientes (hisopados) y al mismo tiempo poder llevar tranquilidad a toda la población. Nuevamente apelamos a toda la comunidad de La Cruz que nos ayuden en esta lucha de prevención contra el COVID-19, la que depende, en mayor medida de la responsabilidad individual. Por último, no queremos dejar de hacerle llegar a todos los hermanos alvearenses nuestra solidaridad y apoyo en este difícil momento que les toca atravesar como comunidad. #Nos Cuidamos entre todos





COMPARTIR: Notas Relacionadas Coronavirus Coronavirus Coronavirus