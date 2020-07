Fundación Mimba Hory, visita Radio FM La Misión

LEO (del 24 de julio al 23 de agosto)

Jornada de revelaciones continuas a nivel personal. Descubrirás innumerables falencias en tus actitudes. No es tarde para cambiar. Vivirás una jornada de constantes tensiones y discusiones junto a tu pareja. No desesperes, vendrán tiempos más tranquilos. Estarás en la línea de fuego cuando se presenten ciertos inconvenientes en tu ambiente laboral. Mucho cuidado al manejarte.Sugerencia: No subestimes el poder del dialogo como factor de cohesión y acercamiento en la pareja. Será tu mejor arma para combatir las dificultades.