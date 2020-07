Todos los hisopados dieron negativo

Luego que este acontecimiento tuviera un impacto muy fuerte en la opinión pública, en la que muchas personas aprovechando las redes sociales que en cierto modo brindan una suerte de anónimato, compartiendo las mas despiadas y decarnadas opiniones, en más de los caso afectando el honor de las personas. El Intendente Miguel Angel "Piky" Salvarredy, compartió con los medio la comunicación que mantuviera con autoridades sanitarias de la Capital de la Provincia. En relación con el flagelo del virus dijo: "Por supuesto que estamos asustados, esto le puede pasar a cualquiera. Desgraciadamente esto no tiene cura y se transmite rápidamente, el pueblo acompaña y sabe que si todos nos quedamos en nuestras casas", dijo Salvarredy.



Con respectos a personas que trabajan en otras ciudades y tienen domicilio en la localidad de Alvear, agregó "Nosotros no le podemos prohibir el ingreso, pero lo que si tienen que hacer es cumplir el Protocolo de quedarse en su casa 14 días sin salir y sin recibir visitas. El problema es que si Ud viene, se le autoriza pero no se aisla". "Acá vinieron más de 40 o 50 prefecturianos, están en su casa, todos trabajan en Buenos Aires, este señor fue asintomático. Se enteró que su amigo de Misiones estaba con Covid-19 positivo y se hizo el hisopado y le dio Positivo, el segundo hisopado también dio positivo", manifestó. Para tranquilidad de la población "las 40 muestras de hisopados dieron negativo para Covid-19. En conversación mantenida con la Dra. Silvia Bonassies, me confirmó que los resultados fueron todos negativos".





COMPARTIR: Notas Relacionadas Alvear Alvear Alvear