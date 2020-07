Jubilados festejan Día del Amigo

LEO (del 24 de julio al 23 de agosto)

Hoy más que nunca sentirás que tu vida finalmente logra encontrar su cause nuevamente. Busca en ti la tranquilidad necesaria. No dudes en poner tus puntos de vista sobre la mesa a la hora de encarar una conversación con tu pareja. No te inhibas. Deberás dedicarte más tiempo a cultivar tus conocimientos si pretendes escalar posiciones a nivel laboral.Sugerencia: Ya no podrás continuar haciendo oídos sordos a las peticiones por parte de tu pareja. Tu constante indiferencia ha servido para complicar las cosas.