Falsa alarma por Covid-19 en redes sociales

En la Mañana Informativa de Radio FM La Misión 92,3 MHz, recibió la visita del Vice-Intendente Juan Silva, acompañado de los Dres. Moira Mobiglia (Directora del Hospital local) y del Dr Silvio Maciel, quienes se refieron a la situación que se propagó por la redes sociales. El Dr. Maciel manifestó que ante la denuncia de un vecino se acercaron al domicilio del ciudadano que fuera identificado, el mismo es oriundo de la ciudad de Alvear y tiene su familia en nuestra localidad, lo cierto es que le realizaron los exámenes clínicos más necesarios, y teniendo en cuenta el protocolo Covid-19, por provenir de una ciudad que se halla en fase 1, deberá guardar aislamiento obligatorio por el termino de 15 días junto a su grupo familiar. Que en el mismo día comparecieron a un domicilio donde habitaría una ciudadano que supuestamente habría llamado al Hospital dando cuenta que estuvo en la ciudad de Alvear, una vez en el lugar, este ciudadano manifiesta que no efectúo llamada alguna al hospital ni estuvo en la vecina localidad de Alvear, no obstante se le realizan los exámenes clínicos correspondientes, además de constatarse fehacientemente que no estuvo en la vecina ciudad. Las visitas hicieron notar la cantidad de datos falsos que la gente publica y replica, es como que algún sector de la población deseara tener algún caso de Covid-19 en nuestra ciudad. Para evitar estos malentendidos se hallan informando permanentemente a la comunidad sobre la situación que se vive día a día. Invitando a los ciudadanos que no se hagan eco de audios y/o publicaciones sin fundamentos algunos que se comparten en la redes sociales. El Vice Intedente Silva, agregó, que debemos actuar responsablemente ya que el primer grupo afectado siempre va ser la familia, todas aquellas personas que se les aconseja cuarentena deben cumplir con la misma por el bienestar de todos, si bien se sabe de quienes evitan los controles ingresando por lugares no autorizados poniendo en riesgo a toda la población. Mientras que la Dra Mobiglia, se refirió que momentáneamente no se atiende consultorios, por razones de evitar aglomeramiento de personas, pero las urgencias se atienden de manera normal.





