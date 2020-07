Lihuén, Centro de Equinoterapia celebrará 5 años de vida

El próximo sábado 25 de julio, el "Lihuén Centro de Equinoterapia", celebrará sus primeros cinco años de vida. No les fue fácil a la Lic. Danya Taylor y al equipo de profesionales, estos primeros pasos, muchos sin sabores (reiterados robos a su sede en calle Paso del Rey), pero finalmente coronados con la conciencia del deber cumplido, con la perseverancia de seguir prestando un servicio a aquellos que más necesitan. Danya Taylor, nos resume en estas palabras todo lo que Lihuén significa: Lihuén Centro de Equinoterapias. Nuestro principal objetivo mejorar la calidad de vida de las familias con miembros con discapacidad y la calidad de vida emocional, física y social de la persona con discapacidad. Equipo interdisciplinario: Profesionales de la salud y educación Lic. En psicología Taylor Danya. Coordinadora General y Equinoterapeuta

Kinesiólogo. Pereyra Anibal. Auxiliar de equinoterapias.

Prof. De educación Física Alegre, M. Gabriela y Branchi Antonella. Auxiliares de equinoterapias.

3 vonluntarios. Se sigue incorporando personal para voluntariado (adolescentes) Todos con formación en discapacidad y equinoterapias: Método tango de martinez achaval

Modelo MHAE , Modelo humano animal en evolución. Servicios Monta terapéutica dirigido a personas con dificultades emocionales, de conducta, con dificultad de aprendizaje, trastornos psicológicos y psiquiátricos. Por ejemplo: persona con autismo, trastorno del aprendizaje y del neurodesarrollo, de la conducta, con síndrome de down, síndrome de Williams etc. Hipoterapia pasiva y activa con dificultades neuromotrices y sensoriales. Por ej: parálisis cerebral, esclerosis múltiples etc. Personas con secuelas de acv, persona con ceguera, hipoacusia etc. Equitación como deporte para la discapacidad para toda persona con discapacidad que logre montar sin ayuda de auxiliares. Por ejemplo personas con síndromes genéticos. Beneficios Mejora la calidad de vida emocional, física y social del sujeto. Otorga a la persona la posibilidad de adquirir nuevas estrategias cognitivas y conductuales para desenvolverse en su diario vivir.

Mejora la motricidad fina y gruesa, la memoria, atención, concentración, percepción, pensamiento, lenguaje, las funciones ejecutivas, las dimensiones de espacio y tiempo.

Favorece la inclusión de la persona a la sociedad, en relación a su etapa de desarrollo (escolaridad, vocación, ocupación) fortaleciendo sus potencialidades. Actividades complementarias para personas con y sin discapacidad. Equitación infantojuvenil

Colonias de vacaciones

Jornadas educativas interinstitucionales A todo esto, hay que recordar que en los primeros días del mes de julio del año en curso, el Senado de la Provincia de Corrientes aprobó de forma unánime el proyecto de ley que regula la equinoterapia como actividad terapéutica de habilitación y rehabilitación para personas con capacidades diferentes que pudieran requerir de esta práctica. Esta iniciativa pasa al Senado Provincial con modificaciones varias en los articulados y fue articulada por el diputado Javier Sáez, quien en otros medios afirmó que se pretende incluir al listado de prestaciones de las obras sociales, principalmente IOSCOR, regulando la disciplina en los establecimientos existentes, además de que esta ley “busca establecer un marco normativo e institucional”. A efectos de la ley se entiende a la Equinoterapia como una “terapia integral y complementaria de los tratamientos médicos para habilitación y rehabilitación”.





