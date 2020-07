Programa: Una casa para mi familia, entrega una nueva vivienda

LIBRA (del 24 de septiembre al 23 de octubre)

Día de crecimientos en la pareja. Lograrán muchos avances durante la jornada de hoy en ciertos temas clave a la relación. No eres el único que ha sufrido de un corazón roto. No puedes dejar que esto te sepulte en una avalancha de miseria. No te dejes llevar por tu primera impresión de un subordinado recién llegado. Dale una segunda oportunidad.Sugerencia: Las parejas estables respiran a un ritmo mucho más lento que las ocasionales. Las peleas o problemas tienden a durar más. No desesperes.