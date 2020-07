Fin de Semana frío para nuestra ciudad

ACUARIO (del 21 de enero al 19 de febrero)

Día no apropiado para iniciar ningún tipo de proyectos de adquisición bajo ninguna circunstancia. Procura dilatarlos. Buscarás compartir momentos profundos con tu pareja el día de hoy y no tendrás eco en ella. Asegúrate de hacerte entender. Siempre procura mantener un estado neutro en el ambiente laboral. Mantente al margen de cualquier bando.Sugerencia: No permitas que tu trabajo atrasado se convierta en una bola de nieve. Deslígate de las cosas lo antes posible, no esperes llegar a la desesperación.