Inauguran Centro de Interpretación de las Reducciones Jesuíticas de Corpus Christi,

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 20 de enero)

Solamente tendrás algunas pocas grandes oportunidades en la vida, que tu inmadurez no te cierre las puertas de ellas. Que tus inseguridades propias no se conviertan en el talón de Aquiles de la pareja. Aprende a confiar en tu persona amada. No permitas que tu tendencia a hablar de más te ponga en situaciones comprometidas en lo laboral. Piensa antes de hablar.Sugerencia: Te podría sorprender las cosas que eres capaz de alcanzar si pones el empeño y la voluntad para hacerlo. No temas poner tus metas en alto.