Paso de los Libres vuelve a Fase 1

GEMINIS (del 22 de mayo al 21 de junio)

Deberás aprender que no puedes salirte con la tuya en cada ocasión. Deja la inmadurez de lado y acepta tus errores. Descubrirás ciertas actitudes negativas por parte de tu pareja en la jornada de hoy que merecerán un extenso dialogo. Experimentarás fuertes entredichos con uno de tus pares laborales en la jornada de hoy. No te sobrepases.Sugerencia: No trates de forzar la ocurrencia de ciertos eventos o situaciones artificialmente, las cosas se darán a su debido tiempo y lugar.