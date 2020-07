POLICÍA ESCLARECE VARIOS HECHOS DELICTIVOS

PISCIS (del 20 de febrero al 20 de marzo)

Período de acomodamiento sentimental a la vista. Pasarás por ciertas incomodidades en nuevas relaciones. Paciencia. Deja la depresión de lado por más difícil que parezca hacerlo. No permitas que tu vida pase de largo recordando viejos amores. No te involucres en ningún tipo de proyecto a futuro el día de hoy. Tomate tu tiempo y examina todo con detenimiento.Sugerencia: Tendrás ciertas lecciones que te ayudarán a crecer nivel espiritual más de lo que te imaginabas. No subestimes tu poder de aprendizaje.