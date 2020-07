CANCER (del 22 de junio al 23 de julio)

El aburrimiento se apoderará de ti. Sientes que nada te complace, ni siquiera estar con el ser amado. Replantéate algunas cosas. No seas renuente a demostrar tus sentimientos. Exterioriza lo que pasa en tu interior, enamorarás aún más a tu pareja. Tus ideas no serán tenidas en cuenta y eso significará un golpe muy duro para tu estima. No te preocupes, ve por más.Sugerencia: El cansancio que sientes puede que sea causa de las exigencias laborales. Descansa un poco más y busca la contención de amigos.