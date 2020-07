Juegos Culturales Correntinos y Fiestas Patronales

CANCER (del 22 de junio al 23 de julio)

Deberás ser tajantemente claro con la definición de ciertos parámetros para con tus vecinos. No dejes lugar a dudas. Encontrarás hoy la manera de conectarte con tu pareja de una forma diferente. Se avecinan cambios positivos. No permitas que tus principios éticos se vean afectados por aquellos vigentes en tu ambiente laboral. Aferrate a ellos.Sugerencia: No es al fracaso a lo que le debes temer, sino a no aprender las lecciones que éste te enseñará cunado aparezca indefectiblemente en tu vida.