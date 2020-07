Comité de Crisis, toma nuevas medidas

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 20 de enero)

No tendrás éxito intentando recuperar una amistad del olvido. Resígnate a continuar tu vida de esta manera. Tu tolerancia y paciencia serán todo lo necesario para poder sacar la relación a través de esta etapa tormentosa. Caerás en cuenta de que tu realidad laboral ya no te ofrece los beneficios de antaño. Se aproximan cambios para ti.Sugerencia: No caigas en la trampa de juzgar en relación a las apariencias. Siempre mantente receloso y cuidadoso a la hora de forjar una primera impresión.