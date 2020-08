Proyecto Solidario "Sonrisas de Trapo"

ESCORPIO (del 24 de octubre al 22 de noviembre)

Deberás buscar alguna manera de drenar las tensiones que estás acumulando paulatinamente. Cambia tu rutina. Deberás poner todo de ti mismo para sacar la relación adelante. No reniegues de las consecuencias de tus acciones. No des por sentadas ciertas situaciones a la hora de tomar determinaciones. Asegúrate de informarte debidamente.Sugerencia: No podrás vivir una existencia completamente aislada de las personas que te rodean. Eventualmente llegará el momento en el que necesitarás ayuda.