Cana con ruda: La leyenda, como se prepara y como se toma

VIRGO (del 24 de agosto al 23 de septiembre)

No te vuelvas esclavo de tus palabras. Elije sabiamente tus expresiones antes de pronunciarla. Riesgo de complicaciones. No busques en tu mente la solución a las interrogantes del corazón. Aprende a aceptar tus sentimientos. No permitas que tu exceso de confianza y arrogancia den una mala imagen en tu recién adquirido puesto laboral.Sugerencia: No importa cuan negro se presente todo para ti, siempre existirá un amanecer que te permitirá alejarte de ese mundo de sombras. No desesperes.