Operativo de Tránsito: retienen importante número de motos

TAURO (del 21 de abril al 21 de mayo)

Tu autoestima está hoy un poco caída, pero el hecho de que no te adulen todo el tiempo no significa que no se fijen en ti. Lo de ustedes ya no funcionaba ni tenía futuro, así que no pierdas tiempo lamentándote. Mejor, sal y conoce gente nueva. La suerte está de tu lado. Los problemas económicos comienzan a solucionarse, al igual que los conflictos en el hogar.Sugerencia: No seas tan necio y de una vez por todas visita a tu médico. Un chequeo general servirá para disipar las dudas sobre cualquier patología.