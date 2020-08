CANCER (del 22 de junio al 23 de julio)

Cuida los comentarios que realices durante la jornada de hoy. No des la oportunidad a los que esperan tu fracaso. No hay presente alguno que pueda reemplazar el valor de una palabra de amor. Busca expresarte mejor en tus sentimientos. Lograrás grandes avances en proyectos personales en la jornada de hoy. No te confíes y continua con este ritmo.Sugerencia: Procura mantener la calma en situaciones de mucho estrés, esta será la única forma de poder solucionarlas eficazmente. Confía en tu criterio.