Comité de Emergencias: Nuevas disposiciones.

LIBRA (del 24 de septiembre al 23 de octubre)

Alcanzaras ciertos objetivos que te habías planteado hoy, pero no de la manera que pensabas. Acepta las cosas como se den. La inseguridad golpeará a tu puerta en la forma de cuestionamientos de cuan apto eres para mantener una relación estable. No te dejes apabullar por los retos que debas enfrentar a nivel laboral. Siempre muéstrate dispuesto a hacerles frente.Sugerencia: Deberás comenzar a caer en cuenta de que el mundo no es tu campo de juegos personal. Tienes que madurar pronto o comenzarán las dificultades.