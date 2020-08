VIRGO (del 24 de agosto al 23 de septiembre)

No puedes dejarte llevar por tus instintos cada vez que tengas la oportunidad. Deberás aprender a controlarte de mejor manera. Aprovecha esta etapa de soledad para analizar aquellas conductas que sabes han causado problemas en relaciones anteriores. Deberás moderar ciertas actitudes si pretendes relacionarte de una manera positiva con tus pares laborales. Medítalo.Sugerencia: No puedes llevar una vida de constante indulgencia a tus caprichos sin importar lo que cueste. Deberás caer en cuenta que no estas solo en el mundo.