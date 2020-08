Desarrollo Social se reunió con emprendedores

ESCORPIO (del 24 de octubre al 22 de noviembre)

No podrás evitar sentirte ensimismado y con pocas ganas de interactuar con la gente. Buscarás la quietud de la soledad. No caigas en viejos hábitos que sabes terminarán afectando negativamente a la integridad de la pareja. Contrólate. No podrás soportar más los arranques por parte de tus superiores y caerás en acaloradas discusiones. Cuidado.Sugerencia: No puedes vivir sumido en el miedo y la desconfianza por el mundo que te rodea. Acepta que eres parte integral de una sociedad.