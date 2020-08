Plan Aguas: En respuesta a las demandas rurales

ACUARIO (del 21 de enero al 19 de febrero)

Lograrás ver ciertos factores de personas cercanas a ti que permanecían ocultos. No niegues la realidad que has visto tú mismo. Jornada complicada a nivel sentimental en la que deberás enfrentar ciertas riñas domesticas, pero que se solucionarán solas. No podrás dilatar la toma de ciertas determinaciones de índole profesional por mucho más tiempo. Decídete.Sugerencia: Una vida nunca estará completa sin amor. No podrás triunfar realmente en ella si no le das a tu corazón el lugar que debe tener.