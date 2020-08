Hisopados realizados en Alvear dieron negativo

VIRGO (del 24 de agosto al 23 de septiembre)

Grandes sorpresas te esperan para el día de hoy. Atravesarás una verdadera montaña rusa de emociones en la jornada. Tendrás grandes problemas para dejar en el pasado un relación recientemente terminada. No desesperes, ten paciencia. Aprende a aceptar los consejos de tus superiores con la mente abierta y el corazón dispuesto. No desestimes sus palabras.Sugerencia: Hay veces que los beneficios de correr con ciertos riesgos lo hacen valer la pena. No dudes más y toma la determinación que sabes es la indicada.