Inicia el cronograma de la 3° ronda del IFE

LEO (del 24 de julio al 23 de agosto)

Tendrás una jornada de múltiples quehaceres domésticos, que consumirán gran parte de tu tiempo libre. No postergues obligaciones. No podrás sacar la pareja adelante hasta que ambos entiendan que deben compartir genuinamente sus sentimientos. No tendrás descanso o paz hasta muy tarde en la jornada de hoy. Las responsabilidades te acosarán por todos los flancos.Sugerencia: Deberás concientizarte de que es imperativo que modifiques ciertos patrones de tu conducta. No puedes darte el lujo de arriesgar tu pareja.