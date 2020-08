Plan Aguas: dotan del servicio a la Escuela EFA IS-45

TAURO (del 21 de abril al 21 de mayo)

No puedes tomar cada actividad en la vida como una competencia en la que debes salir victorioso a como de lugar. Lograrás juntar la confianza necesaria para iniciar la conquista de esa persona deseada en la jornada de hoy. Lograrás llegar al fin de semana sin demasiadas complicaciones, lo que asegurará tu merecido descaso. Disfrútalo.Sugerencia: No puedes vivir postergando aquellas actividades que disfrutes simplemente porque pienses que no es el momento oportuno. Aprovecha tu vida.