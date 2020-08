Requisitos para ingresar a la Provincia de Corrientes

ARIES (del 21 de marzo al 20 de abril)

Si no confías tú mismo en tu talento e intuición, es muy difícil que alguien lo haga por ti. Ten confianza en ti mismo. Decide de una vez por todas si quieres que la relación continúe o no. Las discusiones ya son por cualquier motivo. Verás cómo las ideas que elaboraste tiempo atrás comienzan a dar sus primeros frutos. De a poco, el éxito se hace presente.Sugerencia: Tu poder de manipulación hace que tus argumentos decidan el destino de otras personas. No acostumbres a meterte en sus vidas.