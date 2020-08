Inician trabajos construcción cancha de Hockey

LEO (del 24 de julio al 23 de agosto)

No podrás ignorar ciertas verdades que te han estado siguiendo durante ya mucho tiempo. Es hora de confrontarlas. No busques en los brazos de un amante la solución a tus conflictos de pareja. Esto solo te traerá más problemas. Contarás con una intuición muy pronunciada durante la jornada de hoy. Sácale el mayor provecho económico posible.Sugerencia: Debes mantener en mente que las necesidades de la persona a tu lado no siempre son las mismas que las propias. Aprende a poner atención.