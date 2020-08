IPS el 19 de agosto en nuestra ciudad

CANCER (del 22 de junio al 23 de julio)

Encontrarás en ti la fuerza necesaria para luchar en contra de la corriente del destino y forjar tu propio porvenir. Te sentirás completamente conectado a tu pareja en el día de hoy. Vivirán horas de pasión y romanticismo. Lograrás solucionar un verdadero problema en tu ambiente laboral durante el día de hoy. No temas mostrar de lo que eres capaz.Sugerencia: No hay obstáculo que no puedas sortear si mantienes tu mente en total serenidad. Esto te permitirá vislumbrar las oportunidades que se presenten.