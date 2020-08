Avanzan trabajos previos construcción Cancha de Hockey

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

Será de vital importancia que no te eches atrás en determinaciones que hubieras tomado en jornadas anteriores. No dejes que los problemas de la vida diaria te hagan perder de vista el amor que sientes por tu pareja. Cuidado. Tendrás noticias favorables en la búsqueda de una actividad extracurricular que te pueda llegar a brindar ingresos.Sugerencia: Solo tu mismo sabes de lo que eres capaz, por lo tanto no hay mejor persona para evaluarte. No dudes en ser severo en tus cuestionamientos.