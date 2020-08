Cuento del Tío nuevamente en acción, intentan estafar a una docente

A través de distintos llamados telefónicos, mails y mensajes de WhatsApp, estafadores se hacen pasar por empleados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para robar desde datos personales hasta claves de Homebanking, usando como principales excusas el cobro de indemnizaciones, Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Tarjeta Alimentar.



Una docente de nuestra ciudad, se contactó con www.noticiasdelacruz.com.ar, para compartir su prepocupación y a su vez alertar a la población, pero muy especialmente a las personas mayores, a los abuelos, a fin de evitar sean embaucados. Esta docente narra que recibe un llamado de una persona quién se presenta como abogado del ANSES y asegura que ayudará a canalizar el cobro de una indemnización. El supuesto abogado, le indica todos los pasos a seguir e insistía que debía dirigirse al cajero automático más cercano a su domicilio, y que segudio estos pasos se acreditaría la supuesta indemnización. Cuando esta docente le manifiesta que le daría con su hijo quien es el que entiende de estos mecanismos, cortaron la comunicación. Cabe destacar que el ANSES, como organismo interactúa y colabora intensamente con la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES) y la Unidad Fiscal Contravencional (UFICO). Siempre las recomendaciones son las mismas: No hablar de ahorros o dinero en una comunicación

Cortar cuando no se esté seguro sobre la identidad del interlocutor

No brindar detalles de la vida personal

No aportar datos de cuentas bancarias o tarjetas de crédito

Realizar siempre la denuncia Aquellas personas que deseen realizar denuncias pueden ingresar al siguiente link: www.anses.gob.ar/institucional/denuncias-y-reclamos.





