Primer caso de Covid-19 en nuestra ciudad

ARIES (del 21 de marzo al 20 de abril)

Piensa un poco más antes de tomar una decisión importante. Hoy te pondrán en una encrucijada que no te gustará nada. No seas rencoroso y no pierdas tiempo pasando viejas facturas. Lo que no se dijo en su momento, ahora ya es tarde. Pretendes eficacia y honestidad de los demás, pero si tú no predicas con el ejemplo, nadie cumplirá. Sé coherente.Sugerencia: Tus compañeros te admiran por tu eficiencia y tu modo de relacionarte con los demás. Aprende a utilizar esas virtudes.