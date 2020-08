Pescadores limpian la ribera del Río Aguapey y Uruguay

ARIES (del 21 de marzo al 20 de abril)

Hoy estás inspirado y con una gran carga de creatividad, aprovecha estas virtudes en tu trabajo porque no suceden todos los días. Evitando decirse lo que cada uno piensa y ocultándose secretos, la relación no avanza. Es más, va directo al fracaso. No permitas que tu familia te vea como un permanente proveedor de dinero. Establece límites o siempre acudirán a ti.Sugerencia: Vives cada día de manera plena, como si fuese el último. Eso es admirable, pero baja un poco tu ritmo o la intensidad te estresará.