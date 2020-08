Charla sobre cultivo de Plantas Autóctonas

TAURO (del 21 de abril al 21 de mayo)

Descubrirás una verdad que se ha estado ocultando de ti por mucho tiempo. No dejes que esto cambie tu perspectiva de la vida. Intenta solucionar los inconvenientes que vivirás durante la jornada a través del dialogo. Medita antes de actuar. No siempre podrás tener una total seguridad a la hora de tomar determinaciones laborales. Confía en tus instintos.Sugerencia: No te dejes intimidar por las vicisitudes que debas atravesar en la vida. Si pones todo de ti mismo no hay barrera que no puedas sortear.