Inician obras en Paseo 1° Centenario

GEMINIS (del 22 de mayo al 21 de junio)

Las buenas noticias no abundarán el día de hoy. Trata de tomar todo con calma porque no hay mal que dure cien años. No estés todo el tiempo fijándote en lo que hace o no hace tu pareja. Dale más libertad porque terminará cansándose de ti. Tu economía comienza a mostrar signos de franca recuperación. Has trabajado con perseverancia y es hora de ver los frutos.Sugerencia: Busca de cambiar tu imagen. Un nuevo corte de pelo o un look renovado harán de ti una nueva persona. Manos a la obra.