Continúa tendido de red cloacal

LEO (del 24 de julio al 23 de agosto)

No te dejes llevar por la solución más sencilla a tus problemas. Recorre el camino de lo correcto cueste lo que cueste. Contarás con todo lo necesario para seducir a cuanta persona cruce por tu camino. Disfruta de la jornada de hoy. Tendrás una larga jornada por delante a nivel laboral en el día de hoy. Resígnate e intenta dar lo mejor de ti mismo.Sugerencia: No dejes que la oportunidad pase de largo o te arrepentirás. Recuerda que la vida no siempre da segundas chances. Medítalo detenidamente.