Oficina de Empleo, inscribe a albañiles

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

Te sentirás completamente avasallado por las circunstancias que te tocará vivir en el día de hoy. No te dejes intimidar. Descubrirás ciertas verdades sobre las relaciones que permanecían ocultas para ti en parejas anteriores. Abre tus ojos. Que tu temperamento acelerado no se convierta en tu peor enemigo. Mantente calmado en tus discusiones con socios potenciales.Sugerencia: No dejes que las vicisitudes de la vida terminen por adormecer tu capacidad de experimentar sentimientos. Que tu esencia permanezca intacta.