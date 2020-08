VIRGO (del 24 de agosto al 23 de septiembre)

No prestes atención a las palabras con doble sentido por parte de personas mal intencionadas. Mantente al margen de discusiones. La aparición repentina de una persona en tu vida sentimental implicará una serie de cambios que no estás dispuesto a aceptar. Tendrás ciertas disputas con potenciales inversores en tu proyecto en la jornada de hoy. No dejes que pase a mayores.Sugerencia: Las respuestas a todas tus preguntas las encontrarás si buscas con detenimiento en tu corazón. No te dejes llevar por las apariencias.