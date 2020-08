CANCER (del 22 de junio al 23 de julio)

Tu entereza a la hora de mantener tus determinaciones será puesta en cuestionamiento en la jornada de hoy. No cedas. No será un buen día en lo que se refiere a la conquista. No te desanimes por los fracasos que experimentaras. Las responsabilidades te atosigarán hasta ultimo momento, coartando los planes que tenias para el fin de semana.Sugerencia: Que tus errores del pasado se conviertan en el combustible que te empuje hacia el futuro. No te dejes apabullar por las vicisitudes de la vida.