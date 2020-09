Nuevas medidas del Comité de Crisis de La Cruz

TAURO (del 21 de abril al 21 de mayo)

Día de decisiones clave que cambiarán drásticamente el rumbo de tu vida sentimental. Confía en tus instintos. Comentarios malintencionados harán blanco en la pareja. Demuéstrale que no tiene porque dudar de tu amor hacia ella. Como encargado de un grupo humano, no olvides que cada uno de ellos es imperfecto y puede equivocarse. Juzga con prudencia.Sugerencia: No esperes cumplidos constantes por toda acción que lleves a cabo. Tu propio reconocimiento por lo que hiciste debería ser suficiente para ti.