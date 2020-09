Coronavirus: 31 nuevos casos en Capital, 2 en Santo Tomé y 1 en Alvear

LEO (del 24 de julio al 23 de agosto)

Los astros te brindarán la facilidad de palabra que necesitabas para poder resolver ciertos problemas en la pareja. Aprovéchalo. Buscarás refugio en tus familiares más cercanos para sobrellevar los malos momentos que estas atravesando a nivel emocional. Que tu tendencia a hablar antes de pensar no te juegue una mala pasada. Cuidado con lo que dices en tu ambiente laboral.Sugerencia: No dejes pasar un día sin hacerle saber a tus seres queridos cuanto los amas y los necesitas. No esperes a hacerlo para cuando sea muy tarde.