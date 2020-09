Policías convocan a marcha por reclamos salariales

La Asociación Gremial de Policías de Corrientes, invita a todos los pares de la provincia a: FIRMAR PETITORIO Y "CARAVANA DE AZÚLES" (Miércoles 9/Sept./2020). A todos los hermanos Policías y Penitenciarios, Retirados, Pensionados, y Familiares sabemos lo difícil que cuesta llegar a fin de mes, aún con el "Plus" (ARNB), y/o trabajos accesorios, que hacemos todos. También sabemos, que el Gobierno con su Política Salarial nos ha venido deshuasando, achicando, achatando nuestra pirámide salarial, no solo entre jerarquías siempre igualando para abajo; hoy vemos las consecuencias, un 80% de los camaradas están por debajo de la línea de pobreza o CBT (Según el INDEC es de $ 44.521). Pero peor aún están nuestros hermanos Activos, que salen a trabajar igual ante está Pandemia del Covid-19, con altísimo riesgo de su vida y la de su núcleo familiar, y lo hacen con la moral y espíritu bien en alto, porque saben que son "soldados de está guerra invisible" a pesar de la pobreza en que viven de lo que no son responsables, es éste y los pasados gobiernos los que nos han llevado a esta situación. Por eso hoy le decimos BASTA!!! Nos merecemos un SUELDO DIGNO, que nos permita vivir sin tantas necesidades para nuestras familias. (Le vamos a demostrar el día miércoles, a las 09:30 hs, vamos a estar en inmediaciones del Parque Mitre (entrada) para que firmemos el Petitorio exigiendo el derecho de un Sueldo Digno). En La Cruz los interesados en refrendar el petitorio podrán acercarse a la Plaza San Martín, a las 10,00 hs, lugar donde culminará la caravana y se hará entrega del petitorio al Jefe de Comisaría local. Acércate con tu familia y no tengas miedo, los miembros de Agrepol les vamos a esperar allí. Una vez firmada, haremos entrega al Sr. Jefe de Policía, al Ministro de Seguridad y al Sr. Gobernador, juntamente con la Planilla de propuesta elaborada por Agrepol, -el que ya estaba circulando por las redes sociales. Invitamos también a los Activos (Franco de servicios) y familiares para que se acerquen a firmar el Petitorio y que nos acompañe en una caravana a realizar ese mismo día, desde el punto de encuentro para la firma, con banderas, pancartas, panfletos, etc. Debemos manifestar nuestra indignación por tanto trabajo y por sueldos por debajos de la línea de pobreza y que a pesar que reciben una migaja (Bono de $10 mil), no sirve para paliar el daño, que les puede ocasionar el Covid-19 en caso de contagio al que están severamente expuesto, sin que tengan la provisión adecuada de los elementos preventivos. Ya varios de nuestros hermanos azules han sido infectados con este virus, y nadie se ocupó de ellos. Este miércoles empezamos un plan de lucha para recuperar nuestros legítimos derechos vulnerados, junto con todos los camaradas del Interior provincial que se van a manifestar el mismo día y con diferentes modalidades en: La Cruz, Virasoro, Santa Lucía, Esquina, San Roque, Mburucuyá, Saladas, Bella Vista, San Luis, San Cosme, San Carlos, Liebig, Santo Tomé, Paso de Los Libres, Curuzú Cuatiá, Mercedes, Monte Caseros, Esquina, Perugorría, etc. A partir de ese día, seguiremos con un plan de lucha, hasta que consigamos nuestros derechos legítimos, que están previstos en nuestra Ley del Personal Policial N°2987/71 (el que ya sabemos están trabajando para reformar y quitarnos más derechos todavía). Es por todo esto y más aún que debemos estar en Estado de Alerta y no permitir más manoseo, ni aprietes, de los políticos inescrupulosos o de la cúpula que apelan a las amenazas en lugar del diálogo, demostrando con ello su incapacidad de gestión. AGREPOL es un movimiento Policial y Penitenciario que vino para quedarse y luchar contra el pensamiento y cultura decimonónico. Tenemos el acompañamiento y apoyo de las organizaciones de los hermanos azules de Bs. As, Chaco, Córdoba, Santa Fe. EL DERECHO AL RECLAMO TIENE GARANTÍA CONSTITUCIONAL Y ES VALIDO PARA TODOS LOS CIUDADANOS, SIN EXCEPCIÓN.





