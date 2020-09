Policías retirados marcharon por mejores salarios

LEO (del 24 de julio al 23 de agosto)

Lograrás estar a un paso de poder concluir ciertas tareas que te han llevado largo tiempo. No te apresures para no cometer errores. No pretendas medir tu relación actual con estándares antiguos. Cada pareja es un mundo diferente a descubrir. Considera la posibilidad de iniciar tu propio emprendimiento independiente. Aprovecha el fin de semana para realizar cálculos.Sugerencia: Piensa detenidamente antes de hablar. Recuerda que somos señores de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. No te dejes llevar.