Show online de Kike y sus triunfadores

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

Conocerás nueva gente en la jornada de hoy. No tendrás piel inicialmente, pero tienen potencial para forjar una buena amistad. Un poco de imprevisibilidad siempre viene bien en la pareja. Aprende a jugar ciertos juegos psicológicos en la relación. El silencio será tu mejor aliado durante la jornada de hoy. No te vuelvas esclavo de tus palabras, medita antes de hablar.Sugerencia: Es completamente natural temerle a lo desconocido. Pero no puedes permitir que los miedos gobiernen tu vida o acciones. Confía en tus instintos.