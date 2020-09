Crearon la Asociación de Gastronómicos

CANCER (del 22 de junio al 23 de julio)

No te permitas flaquear en tus metas ante la presión que puedas llegar a experimentar por parte de la vida. Sigue adelante. Momentos difíciles atravesará la pareja durante la jornada de hoy. No te permitas caer en la desesperación o desesperanza. Que tu impaciencia no gobierne tu sano juicio. No tomes riesgos innecesarios durante la jornada de hoy.Sugerencia: El mayor reto de cualquier pareja es atravesar la rutina diaria in que esto desgaste el amor que sienten. Procura introducir variaciones a la rutina.