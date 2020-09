Importante operativo de Tránsito y retención de vehículos

ACUARIO (del 21 de enero al 19 de febrero)

No le des cabida a las viejas costumbres, que han probado ser erradas. Procura darle lugar al cambio en tu relación. Que la soledad no te obligue a caer en garras de una relación poco fructífera que sabes te traerá serios inconvenientes. No puedes mantener un ritmo laboral correcto si no renuncias a la vida irresponsable de parrandas y juergas. Madura.Sugerencia: Deja detrás todo tipo de prejuicios que puedan afectar tu razonamiento a la hora de conocer a una persona. Recuerda que todos somos diferentes.