Inscripción abierta para el ingreso al curso de Cabos del Servicio Penitenciario

En esta oportunidad y debido a la Pandemia Mundial del Covid-19, el turno para la preinscripción se realizará con antelación, llamando al Número Institucional 3794-741629, en los Horarios de 08:00 a 12:00hs. o de 16:00 a 20:00 hs. En el cual se les brindara el procedimiento a seguir.- La preinscripción se llevará naturalmente a cabo, en la sede de la Jefatura del Servicio Penitenciario, sito en Calle Pellegrini esquina San Luis, en una cantidad deveinte (20) personas por la mañana, de 08:00 a 12:00hs. y veinte (20) personas por la tarde en el horario de 16:00 a 20:00 hs. Los requisitos que deben reunir los interesados para la preinscripción: · Ser argentino, nativo o naturalizado por opción. · Estatura mínima para masculinos de 1,65 mts., femeninos 1,60 mts. · Estado Civil Soltero y sin Hijos/as.- · No registrar antecedentes judiciales ni policiales desfavorables, no estar procesado ni imputado en delitos de competencia provincial o federal. · Haber aprobado el Ciclo Secundario y/o Polimodal sin adeudar materias a la fecha de incorporación, para la cual deberá presentar fotocopias certificadas por Enseñanza Media y/o Escribano Público del Título Analítico. · Estar comprendido entre los 20 y 28 años de edad, a la fecha de incorporación. · Poseer buena salud y vigor físico, no padecer enfermedades crónicas, infectocontagiosas inhabilitantes. No hallarse lesionado o disminuido en su salud y capacidad física motriz. · No poseer tatuajes visibles al momento de tener que vestir el Uniforme. · No encontrarse en estado de gravidez al momento del examen de admisión y/o ingreso y hasta la fecha de culminación del curso (femeninas), pautando con la Jefatura del Servicio Penitenciario las postulantes que en caso de resultar embarazadas hallándose incorporadas al curso, serán separadas del mismo, por resultar incompatible con el programa de actividades. · No ser beneficiario de ningún Plan Social a Nivel Nacional, Provincial o Municipal (al momento de la incorporación). · Aprobar el examen Intelectual de Ingreso. EXCLUYENTE · Aprobar el examen psicológico de Ingreso. EXCLUYENTE · Aprobar el examen Físico de Ingreso. EXCLUYENTE · Someterse y resultar APTO en el examen médico de ingreso. EXCLUYENTE · Entrevista Personal. DE LAS DOCUMENTACIONES A PRESENTAR: (1 semana para presentar) · Acta de nacimiento (fotocopia legalizada). · Certificado Analítico de Estudios Secundarios completo o constancia de haber finalizado los estudios secundarios sin adeudar materias (copia legalizada). · Certificado de Buena Conducta. · Cuatro fotografías 4x4 en color fondo Azul. · Documentos personales (fotocopia 1ra. y 2da. hojas). · Certificado de Médico de Buena Salud, donde CONSTE QUE PUEDE REALIZAR EXAMENES DE APTITUD FÍSICA. · Certificado de domicilio. · Una carpeta Cual-es. Color Amarillo Estas documentaciones deberá presentar el ciudadano al momento de entregar la solicitud de ingreso, antes de rendir los correspondientes exámenes.





