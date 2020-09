Tarjeta Sapukay, se halla habilitada

GEMINIS (del 22 de mayo al 21 de junio)

Con la ayuda de un gran amigo que hacía tiempo que no veías, podrás dejar atrás pesares y malos momentos vividos. Manifiéstate fiel a tus metas y a las de tu pareja. No permitas que otras personas intervengan en tus decisiones o te restrinjan. Ten cuidado con los asuntos legales porque no es el mejor momento para esas cuestiones. Hazte cargo de las decisiones que has tomado.Sugerencia: Tu salud no presenta ningún problema. Mantén una dieta moderada, rica en hidratos de carbono y date un gusto cuando estás un poco triste.