Comite de Crisis monitorea dos familias por Covid-19

ARIES (del 21 de marzo al 20 de abril)

Momento positivo para disfrutar de la pareja. En lo laboral, te aguardan sorpresas desagradables pero inevitables. Aprende a no hacer oídos sordos a las recomendaciones de tu pareja. No subestimes el valor de sus consejos. No encontrarás mucha predisposición de tus pares laborales el día de hoy. Necesitarás cargarte al hombro las tareas.Sugerencia: No permitas que las emociones nublen tu juicio, siempre mantente imparcial. Es la única forma de tomar las decisiones más acertadas.